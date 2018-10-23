Украина ответит за все: в Крыму назвали продажу российского «Норда» международным воровством

Симферополь, 23 октября. Намерение украинских властей продать на аукционе захваченное в Херсоне российское рыболовецкое судно «Норд» является международным воровством, считает вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс.

Украинские СМИ со ссылкой на гендиректора предприятия «СЕТАМ», которое занимается продажей судна, Виктора Вишнева заявили, что российский сейнер выставлен на аукцион. Начальная цена судна установлена на отметке в почти 60 тысяч долларов.

В Крыму ответили на такой шаг киевских властей, подчеркнув, что Украина ответит за все.

«Действия украинских властей – это яркий пример международного воровства. Придет время, они за все ответят», — цитирует Фикса РИА Новости.

Как отметил вице-спикер крымского парламента, украинские власти в случае с захватом российского «Норда» поступил как пираты и разбойники с большой дороги.

Напомним, российское рыболовецкое судно «Норд» было захвачено в Азовском море украинскими пограничниками в марте текущего года. Киев по-прежнему считает членов экипажа украинскими гражданами, несмотря на их российские паспорта. Москва в связи с действиями Киева была вынуждена предпринять дополнительные меры безопасности и усилить досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, действуя согласно ратифицированному в 2004 году договору между РФ и Украиной. В связи с этим Киев заявил о необходимости противостоять якобы «российской угрозе» в Азовском море.

Ранее стало известно, что владелец сейнера, который на днях был передан Украиной Национальному агентству по возвращению активов, полученных от коррупционных и других преступлений, намеревается вернуть сейнер через международные инстанции.