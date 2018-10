Америка боится военной мощи России — The National Interest

США и Запад боятся военной мощи России, констатировало американское аналитическое издание The National Interest. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «The Real «Smart Bombs»: The Air Force Wants 'Adjustable' Bombs to Fight Russia or China» («ВВС США хотят заполучить «умные бомбы» для борьбы с Россией и Китаем»).

Эксперты и исследователи ВВС утверждают, что теперь, когда рассматривается возможность войны с крупной державой, становится очевидно, что стране нужны гораздо более высокотехнологичные и мощные бомбы для уничтожения хорошо укрепленных российских и китайских объектов.

ВВС стремятся разработать новые бомбы, которые помогут добиться разных эффектов от взрыва — от мелких взрывных устройств для небольшого и локального ущерба до 900-килограммовых мощных бомб для масштабного боя с технологически развитым противником.

По мнению экспертов ВВС, увеличение разнообразия бомб в арсенале необходимо в связи с возникновением новых угроз, исходящих от крупных соперничающих держав, таких как Россия и Китай.

Разработчики отмечают, что ВВС необходимо обладать возможностью наносить точные «снайперские» удары с воздуха, а также осуществлять массивные атаки с большой разрушительной силой.

«Корпус бомбы, стальная оболочка, заполненная взрывчатым материалом, — все это практически не претерпело никаких изменений за последние 100 лет. Но некоторые элементы современных боеприпасов значительно эволюционировали, особенно элементы управления. Но разрушительные эффекты — волна жара, взрыва и фрагментация — по существу остаются неизменными», — говорится в отчете о недавнем исследовании Института Митчелла под названием «Революция эффектов боеприпасов».

Исследование показало, что такие платформы, как разведывательно-ударный БПЛА Reaper или истребитель, слишком часто ограничены настройками «фиксированного взрыва» и обеспечить быструю корректировку эффектов атаки в полете невозможно.

Доктор Джон С. Уилкокс, директор подразделения боеприпасов исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL), сказал, что для борьбы с терроризмом и повстанцами развитие «умных бомб» будет иметь огромное значение.

Выдержка из отчета

«Инвестирование в корпусы боеприпасов, ключевые компоненты, которые определяют природу фактического взрыва, привело к ограниченным поэтапным улучшениям в концепции, дизайне и производстве. Однако существенная кинетическая сила — «бум» — относительно не изменилась. Учитывая рост реального спроса на более разнообразные взрывные эффекты, для ВВС настало время рассмотреть новые технологии, которые позволят расширить варианты».

По словам Уилкокса, новые вооружения должны позволять пилотам бомбардировщиков быстрее принимать решения во время миссий.

«Корпус бомбы, за исключением блока управления, относительно не изменился. Корпус бомбы весом более 200 кг, который эксплуатировался еще в 1918 году, теперь сбрасывается продвинутыми F-35, — пишут авторы исследования. — Как только оружие загружено и самолеты взлетели в воздух, гибкость предохранителей обычно бывает ограниченной и иногда фиксированной».

Так, в докладе приводятся статистические данные, показывающие, что самолеты F-15 во время выполнения операции «Непоколебимая решимость» в Сирии не смогли атаковать целых 70 процентов целей из-за отсутствия разнообразия взрывных эффектов.

Разработчики оружия ВВС в настоящее время пытаются модернизировать боеголовки таким образом, чтобы можно было корректировать время и эффект от взрыва.

«Мы хотим иметь разные варианты и гибкость, чтобы мы могли убить одного человека одним ударом или уничтожить именно грузовик с боеприпасами или какую-то более широкую зону», — сказал полковник Гэри Хэс, разработчик вооружений исследовательской лаборатории ВВС.

Он заявил, что главной целью сегодня является создание передовой технологии «умного плавкого предохранителя» для корректировки эффекта взрыва. В качестве примера разработчик привел взрывное устройство, способное атаковать одного человека за столом, не причиняя вреда другим в комнате.

«В настоящее время происходит сдвиг акцента от минимизации до максимизации эффекта взрыва в крупномасштабных боях. Руководство утверждает, что мы по-прежнему должны быть готовы иметь дело со всем спектром угроз, поскольку существует возможность конфронтации с равным соперником», — сказал Уилкокс.

Хотя он и не упомянул, какие именно страны являются равными США и представляют для них серьезную угрозу, в недавнем исследовании Института Митчелла были упомянуты Россия и Китай.