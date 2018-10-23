Аксенов рассказал, когда начнется восстановление здания колледжа в Керчи

Симферополь, 23 октября. Восстановление пострадавших корпусов Керченского политехнического колледжа начнется после окончания следствия, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, по предварительным данным, следственные действия завершатся в пятницу, 26 октября. Он добавил, что после окончания следствия к работе приступят строители.

«Следственные действия, предварительно, только сейчас получили свежую информацию, пока что говорят, что будут закончены… просят до пятницы, еще проводят», — сообщил Аксенов журналистам.

Аксенов рассказал, что график учебного процесса утвержден. Ранее стало известно, что студенты уже возвращаются к учебе. Аксенов добавил, что студенты четвертого курса со вторника начали проходить практику на судоремонтном заводе «Залив». По его словам, колледжу пока не нужны дополнительные здания, но если понадобится что-то, то эти вопросы будут решены.

«Сегодня в тесноте, но не в обиде. Думаю, выкрутимся из этой ситуации, пусть это будет самая большая наша проблема», — добавил он.

Напомним, страшная трагедия произошла в Керченском политехническом колледже 17 октября. Студент четвертого курса взорвал бомбу в учреждении и устроил стрельбу. В результате трагедии прогиб 21 человек, еще более 50 пострадали. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье теракт, однако позже статью изменили на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Нападавший свел счеты с жизнью.