СМИ узнали о старте первой кибероперации США против «русских хакеров»

Москва, 23 октября. СМИ узнали о запуске в США первой кибероперации против так называемых «русских хакеров», которые якобы вмешались в выборы президента США.

Американская газета New York Times заявила о запуске киберподразделением Пентагона первой известной операции против иностранного государства. Отмечается, что она якобы направлена против «русских хакеров», которые, по версии некоторых чиновников США, вмешались в выборы американского президента.

По сообщениям источников, знакомых с ситуацией, американские военные избегают прямых угроз в адрес разрабатываемых так называемых «агентов». Кроме того, нет информации, о каком количестве человек идет речь, и какие методы применяют в Пентагоне. Однако, по некоторым данным, одна из главных целей Пентагона дать понять «хакерам», что их личности установлены, а деятельность отслеживается​​​.

Эксперты поделились с американскими СМИ мнением, что речь может идти об угрозе юридических обвинений или включения в санкционный список США.

Ряд американских политиков регулярно выступают с обвинениями в адрес России о так называемом вмешательстве в выборы в США. При этом никаких доказательств так и не было представлено. В Москве отвергли все обвинения, назвав их голословными.

В список лиц, которых Минюст США подозревает во вмешательстве в выборы 2016 года, попал даже бухгалтер Федерального агентства новостей Елена Хусяйнова.