Сербия рассчитывает на помощь РФ в предотвращении вступления Косово в Интерпол

Москва, 23 октября. Сербия надеется, что вместе с Россией ей удастся помешать вступлению самопровозглашенной республики Косово в Интерпол. Об этом заявила председатель парламента Сербии Майя Гойкович, выступая в Госдуме перед началом заседания российско-сербской межпарламентской комиссии.

Гойкович выразила благодарность России за уважение территориальной целостности и суверенитета Сербии. По ее словам, Россия не признает независимость республики Косово, а также поддерживает позицию Белграда по этому вопросу в международных организациях, среди которых Интерпол и ЮНЕСКО.

«Как вы знаете, я надеюсь, что мы вместе с вами предотвратим вступление Косово в Интерпол. Надеюсь, что и в будущем в этом плане мы будем иметь активную поддержку», — сказала Гойкович.

Стоит отметить, что республика Косово получила членство в некоторых международных, однако попытки косовских властей вступить в ЮНЕСКО и Интерпол пока не увенчались успехом. При этом независимость республики Косово не признают Россия, Сербия, Китай, Индия, Бразилия, Испания, Греция, Словакия, Румыния и Кипр.