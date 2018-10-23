«Работа мечты»: названы самые распространенные виды мошенничества на рынке труда

Москва, 23 октября. На рынке труда в России становится все больше аферистов, которые придумывают изощренные способы обмана соискателей.

Большинство мошенников не интересуются опытом работы своего клиента, но активно предлагают получить медицинскую книжку, сдать анализы или пройти тест за деньги. Они обещают компенсировать все затраты после испытательного срока и окончательного приема на работу.

Другие аферисты занимаются тем, что собирают данные для перевода клиентов в НПФ. Они предлагают соискателям заполнить форму с конфиденциальной информацией, а полученные сведения перепродают.

Еще один способ заработка для мошенников — создание сети, когда вас убеждают приобрести товар, чтобы стать «лидером продаж». Многие девушки попались на так называемый «клубничный развод», когда аферисты обещают большие выплаты за участие в чатах для взрослых.

Но вместо денег мошенники записывают видео с девушкой, а потом шантажируют ее, пишет «Политэксперт».