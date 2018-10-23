Лавров оценил сотрудничество России и Сообщества развития Юга Африки

Москва, 23 октября. Перспективное качество взаимодействия России и Сообществом развития Юга Африки (САДК) вышло на новый уровень, чему способствует проведение совместных мероприятий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с исполнительным секретарем САДК Стергоменой Лоуренс Такс.

Министр отметил, что за 15 лет с момента подписания документа о сотрудничестве РФ и САДК отношения сторон претерпели качественные изменения, что было зафиксировано в подписанном сегодня меморандуме.

В качестве подтверждения этого факта Лавров привел проведение ряда совместных мероприятий, среди которых инвестиционный форум, организованный в Москве посольством САДК, и форум общественности «Россия-Африка», прошедший накануне в российской столице.

«Вскоре состоится парламентский форум «Россия-Африка», а также бизнес-форум», — добавил глава МИД РФ, его заявление приводится на официальном сайте ведомства.

Министр выразил надежду на то, что совместные проекты будут способствовать продвижению сотрудничества России с САДК и Африкой в целом на новые высоты.

Напомним, ранее посол Намибии в Российской Федерации Нгали-Че Камати​​​ заявил, что САДК заинтересовано в развитии глубинных механизмов сотрудничества с Москвой в таких сферах, как экономическое сотрудничество и торговля. Сообщество также нацелено на дипломатические и политические контакты с Россией.