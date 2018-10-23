Госдума приняла в первом чтении законопроект об иностранном вмешательстве в выборы в РФ

Москва, 23 октября. Депутаты Государственной Думы приняли на пленарном заседании в первом чтении проект закона, который признает деятельность иностранных неправительственных организаций незаконными, если они вмешиваются в процесс выборов в России.

По словам депутатов, предложенная мера позволит предотвратить попытки иностранного вмешательства России в избирательные процессы России.

Поправки в федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» были внесены на рассмотрение в Госдуму в мае 2018 года.

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что авторы законопроекта предложили четкий механизм защиты выборов от влияния из-за рубежа.