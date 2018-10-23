Госдума накажет иностранные организации за вмешательство в российские выборы

Москва, 23 октября. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на предотвращение попыток иностранного вмешательства в российские выборы.

«Это инициатива всех политических фракций в Госдуме», — заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По словам спикера нижней палаты парламента, законопроект предлагает «четкий механизм, который защитит наши выборы от влияния из-за рубежа».

«В случае, если международная или иностранная неправительственная организация нарушит запрет и попытается оказать влияние на выбор наших граждан, она признается нежелательной и должна немедленно прекратить свою деятельность», — отметил председатель Госдумы.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Содержание поправок прокомментировал для Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат Юрий Синельщиков.

«Предыстория такая у этого закона: есть норма о том, что иностранные организации не вправе участвовать в наших избирательных процессах. Она изложена в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», который был принят еще 2002 году», — рассказал депутат корреспонденту Федерального агентства новостей.

Юрий Синельщиков отметил, что за нарушение этого закона иностранными организациями до сих пор не было предусмотрено санкций.

«Вмешиваются они, не вмешиваются — ответственность не наступала, — пояснил депутат. — Поэтому встал вопрос: какие санкции вносить. Решили, что прописывать уголовную ответственность — очень жестоко. Поэтому внесли санкцию в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», — рассказал Синельщиков.

Согласно изменениям, деятельность иностранной или международной неправительственной организации может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации, если она нарушит запрет на совершение действий, связанных с выдвижением (или препятствием к этому) кандидатов и списков кандидатов, избранием зарегистрированных кандидатов, выдвижением инициативы и проведением референдума.

Депутат Юрий Синельщиков считает эту меру вполне разумной.

«Здесь никого не штрафуют, никого не сажают под административный арест, просто признают организацию, которая вмешивается в проведение выборов, нежелательной», — отмечает депутат.

По словам депутата, для нарушителей вводятся следующие санкции: иностранным организациям запрещается создание филиалов и отделений на территории России, а уже существующие должны прекратить свою работу.

Также запрещается распространение какой-либо информации об организации-нарушителе на территории РФ, в том числе и в сети Интернет. Иностранным организациям-нарушителям запрещается реализация и осуществление на территории России каких-либо программ.

«Подобные случаи вмешательства иностранных организаций в российские выборы были, но они официально не были зафиксированы, — поясняет Юрий Синельщиков. — Проверок мы не проводили, потому что такие действия не считались правонарушением. Мы даже к прокуратуре не могли обратиться. Теперь это будет нарушением закона».

Депутат также отметил, что решение о признании организации нежелательной будет принимать Генеральный прокурор или его заместитель по согласованию с министерством иностранных дел.