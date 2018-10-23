Госдума рассмотрит законопроект о регулировании big data

Москва, 23 октября. Проект закона, которым предлагается определить понятие «большие пользовательские данные» (big data), а также установить порядок их сбора, передачи и переработки, был внесен на рассмотрение Государственной думы. Его автором является депутат от партии «Единая Россия» Михаил Романов.

Под «большими пользовательскими данными» подразумевается огромный массив обезличенной информации в Интернете, оставляемый ежедневно пользователями в результате использования различных социальных сетей, сервисов, устройств. В последствии данная информация позволяет определять отдельные пользовательские характеристики, которые потом передаются операторами big data другим заинтересованным лицам безвозмездно или за плату, либо используются ими для собственных целей.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект закона предполагает, что оператор big data обязан уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять обработку больших пользовательских данных для целей третьих лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об иностранном вмешательстве в выборы в РФ.