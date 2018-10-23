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Володин рассказал о росте туристического потока и товарооборота между РФ и Сербией

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Володин рассказал о росте туристического потока и товарооборота между РФ и Сербией

Москва, 23 октября. Российско-сербские отношения динамично развиваются, об этом свидетельствует рост товарооборота и туристического потока между двумя государствами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он рассказал во время встречи со спикером одномандатного парламента Сербии Маей Гойкович.

По словам Володина, отношения с Белградом развиваются по всем направлениям. Он призвал решить задачи законодательного обеспечения вопросов, которые сделали бы отношения еще динамичнее и внесли бы вклад в торгово-экономические связи между странами.

Кроме того, по сведениям председателя российского парламента, товарооборот за 2017 год, по сравнению с 2016 годом, вырос на 23%. Он также уточнил, что за последние 10 лет в пять раз увеличился туристический поток между государствами.

Ранее «Газета.ru» писала, что Сербия выступила за отмену санкций против российских парламентариев. 

Володин рассказал о росте туристического потока и товарооборота между РФ и Сербией

Автор: Алия Садыкова
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