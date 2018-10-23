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Facebook сообщил россиянам об утечке их данных из-за кибератаки

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Facebook сообщил россиянам об утечке их данных из-за кибератаки

Москва, 23 октября. Социальная сеть Facebook уведомила ряд российских пользователей о том, что произошла утечка некоторых их личных данных. Причиной тому стала произошедшая в сентябре кибератака на соцсеть. Об этом свидетельствуют сообщения компании.

Согласно данным, хакеры заполучили следующую информацию: фамилия, имя, основной электронный адрес, последний добавленный номер телефона. Отмечается, что в ходе кибератаки злоумышленники не получили доступ к паролям и данным платежной и кредитной карты.

Представитель Facebook в беседе с РИА Новости сообщил, что компания незамедлительно приняла все необходимые меры для защиты аккаунтов и ведет расследование данного инцидента совместно с правоохранительными органами.

Напомним, в середине октября жертвами хакерской атаки на соцсеть стали 29 миллионов пользователей по всему миру. Хакеры получили доступ к почте, телефонному номеру, местоположению и другим персональным данным пользователей.

Автор: Дарья Смолина
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