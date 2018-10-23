«Это меняет стратегическую ситуацию»: Марков рассказал, для чего США выходят из ДРСМД

Москва, 23 октября. Выход США из договора о ракетах средней и малой дальности позволит американцам заметно изменить расстановку сил. Такое мнение высказал во вторник российский политолог Сергей Марков.

По его словам, денонсация договора даст США возможность разместить ракеты в непосредственной близости от российских границ, что сократит их время подлета до пяти минут и сделает крайне сложным перехват.

В случае установления полного политического контроля Вашингтона над Украиной ракеты могут появиться в Харькове, Чернигове и Сумах. Они станут угрозой не только для Москвы, но и для других ключевых регионах РФ. Соединенные Штаты буквально окружат Россию ракетами.

«США планируют очень опасные действия для России. Не уверен, что можно при таких условиях можно перехватить все ракеты. Это меняет стратегическую ситуацию. Для этого и отменяется РСМД», — пишет Марков в Facebook.

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о РСМД из-за того, что Москва якобы нарушает договор. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что использовать против России воинственную риторику — контрпродуктивно. Факт того, что Москва обладает ядерным оружием, гарантирует стабильность в мире. А слова президента США Дональда Трампа о том, что он «приведет Россию в чувства», являются не более чем «пустой болтовней».