Адвокаты Бутиной обвинили Вашингтон в утаивании важных улик

Москва, 23 октября. Адвокаты, представляющие интересы арестованной в США россиянки Марии Бутиной, сообщили, что Вашингтон намеренно утаивает данные, которые оправдывают гражданку РФ.

По их словам, они 5 раз обращались в прокуратуру с просьбой предоставить им собранную следователями информацию, которая оправдывает россиянку. В соответствии с американским законом, сторона обвинения обязана собирать и такие доказательства. Ответа, однако, не последовало, сообщает издание The Hill.

Напомним, в июле студентку из РФ Марию Бутину задержали в США по подозрению в «агентурной деятельности». МИД РФ неоднократно обращался к Вашингтону с требованием прекратить издевательства над гражданкой России.