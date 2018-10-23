Донбасс сегодня: ветеран АТО раскрыл аферы с потерями, ВСУ бросили тела своих жертв на минном поле

Донбасс, 23 октября. Ветеран АТО разоблачил махинации ВСУ со статистикой потерь. Четыре защитника ДНР погибли под обстрелами украинских силовиков. ЛНР эвакуирует тела мирных жителей, подорвавшихся на мине ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Ветеран АТО опроверг данные о небоевых потерях ВСУ

Евгений Дикий, ветеран так называемой Антитеррористической операции (АТО), как до весны 2018 года назывались военные действия Украины на территории Донбасса, в интервью украинскому интернет-изданию «Обозреватель» опроверг статистику небоевых потерь, озвученную Киевом на прошлой неделе.

По официальной информации, с начала конфликта на юго-востоке страны небоевые потери Вооруженных сил Украины составили 900 человек. Дикий заявил, что эта цифра существенно занижена, поскольку украинские военные предпочитают выдавать регулярные небоевые потери за боевые, чтобы семьи погибших по глупости и неосторожности военнослужащих могли получать выплаты от государства.

«Статистика неполная. В ситуациях, когда у побратимов есть возможность, скрывают потерю и выдают за боевую, чтобы семья получала выплаты», — сообщил ветеран АТО.

По его словам, если официально говорится о 900 украинских силовиках, погибших в Донбассе не на поле боя, то в действительности эта цифра может составлять тысячу и более.

Под огнем ВСУ погибли четыре защитника ДНР

В представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки рассказали, что ВСУ ежедневно нарушают перемирие в ДНР 20-30 раз. За прошедшую неделю украинские силовики выпустили по территории республики около 1700 различных боеприпасов, их общий вес составил 1,74 тонны, что эквивалентно 35 ящикам для их хранения.

За минувшие сутки ВСУ более 20 раз обстреливали территорию ДНР из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате этих обстрелов погибли четверо военнослужащих Народной милиции ДНР.

Как уточнил начальник пресс-службы Вооруженных сил республики Даниил Безсонов, три защитника ДНР погибли во время «подлых обстрелов» села Ленинское, которые вели военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Еще одного ополченца застрелил снайпер в Коминтерново.

ЛНР пытается вывезти тела мирных жителей, погибших в захваченном ВСУ хуторе

В захваченном ВСУ хуторе Вольный 18 октября погибли мужчина и женщина, которые пытались самостоятельно починить линию электропередачи, но подорвались на мине, установленной украинскими силовиками. При этом погибшие просили украинских военнослужащих проводить их по безопасной дороге к распределительному электрощиту, но те отказались это делать. Поэтому вполне оправданно считать подорвавшихся на минных заграждениях ВСУ жертвами Киева.

И вот почти неделю украинская сторона не предпринимает никаких попыток, чтобы вывезти тела погибших мирных жителей с места трагедии и предать их земле.

В итоге Народная милиция Луганской народной республики решила эвакуировать тела из подконтрольного Киеву поселка при гарантии безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Международного комитета Красного креста и ООН. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики подполковник Андрей Марочко.