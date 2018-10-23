В Минсельхозе РФ рассказали об урожае зерновых в 2018 году

Москва, 23 октября. Министерство сельского хозяйства России прогнозирует урожай пшеницы в 2018 году в объеме 106 миллионов тонн. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

По его словам, в нынешнем году валовой сбор зерна составит порядка 106 миллионов тонн. При этом в будущем эта цифра может увеличиться. Он также добавил, что в 2018 аграрии столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, в результате чего в 25 регионах России фермеры понесли убытки на сумму более 10 миллиардов рублей.

«Но в целом сегодняшняя погода позволяет нам успешно завершить нашу уборочную кампанию», — подчеркнул Хатуов.

Стоит отметить, что в 2017 году урожай зерновых в России составил рекордные 135,4 миллионов тонн, из которых 85,9 миллиона тонн пшеницы. Объем экспорта зерновых в 2017-2018 сельхозгоду составил 52,4 миллиона тонн.