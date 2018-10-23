«На Украину нашло какое-то проклятие»: экс-депутат отреагировал на «Верховную зраду» в Google Maps

Пользователи Google Maps в шутку переименовали Раду в «Верховную зраду» (зрада — предательство, измена. — Прим. ФАН). Десятки негативных отзывов понизили рейтинг украинского парламента с 5 до 2,2. Работу депутатов Верховной рады пользователи сервиса Google оценили на один балл.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что не удивлен такой народной оценкой украинскому парламенту. По его мнению, непосредственная политика администрации президента Петра Порошенко и правительства существенно снизила уровень доверия среди украинцев к власти.

«Вообще на Украину какое-то проклятие нашло. Видимо, это связано с тем, что можно описать фразой «какой поп — такой приход». Все действия, которые творит нынешняя украинская власть и сам Порошенко, и парламент, привели к тому, что рейтинг парламенту понизили. Да и к тому же люди, которые сейчас сидят в Раде, действительно предали интересы государства и всех жителей Украины», — заметил собеседник агентства.

Сам бывший депутат признался корреспонденту ФАН, что оценил бы Верховную раду еще ниже.

«Если сегодня Google вынес диагноз «Верховная зрада», то ситуация действительно этому соответствует. Я бы, наверное, за нуль понизил и не единицу выбрал, а снизил на тысячу пунктов вообще и поставил минус украинской Раде. Во-первых, Верховный совет сегодня некачественно работает, во-вторых, в парламенте засели безграмотные люди, которые не вычитывают ни один закон. Качество в комитетах рассмотрения законов нулевое, а может, даже ушло в минус. Верховную раду возглавляет Парубий, который не проявляет себя как профессионал, поэтому и отношение украинцев к парламенту как к больному организму», — пояснил Журавко.

По мнению экс-депутата Верховной рады Украины, вопрос доверия украинцев к власти остро стоит и не может быть решен за считанные минуты. Необходимы, по словам собеседника агентства, коренные изменения в парламенте страны.

«Этот парламент необходимо полностью менять, как и самого президента, может, только тогда что-то изменится. Но в обозримом будущем я не вижу альтернативу и людей, которые могли бы изменить ситуацию в лучшую сторону и вернуть доверие Раде. Столько всего уже произошло, что я не знаю, как доверие украинцев можно вернуть. Все должно поменяться. Если и есть какие-то силы, которые могли бы стабилизировать ситуацию, вернув доверие граждан к государственным институтам в стране, то они находятся за пределами Украины. Политики в Киеве есть, но ситуация заключается в том, что их контролируют США. Так что мы имеем риск наступить на те же грабли: законодатели не дадут исправить положение дел на Украине», — заключил Журавко.

По состоянию на 13.30 по московскому времени на картах сервиса «Зрада» уже изменена на традиционную «Раду».