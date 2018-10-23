Володин в Сербии напомнил главное условие возвращения России в ПАСЕ

Москва, 23 октября. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что считает недопустимым лишение голоса любой делегации в ПАСЕ. Об этом он сообщил на встрече с спикером Народной скупщины Сербии Майей Гойкович.

Володин поблагодарил Гойкович за поддержку позиции России о необходимости отказаться от санкций против национальных делегаций в ПАСЕ. Он отметил, что это главное условие РФ для возвращения на эту площадку. Россия призывают ПАСЕ изменить «норму устава дискриминационного характера» по отношению к любой национальной делегации.

Он напомнил, что выступившие 23 октября в Совете Европы представители стран говорили о равноправии. Однако это невозможно, пока норма, которую требует отменить Москва, закреплена в регламенте ПАСЕ.

«Мы считаем неприемлемым, чтобы ПАСЕ могла лишать (делегации) права голоса, — констатировал российский представитель. — Мы считаем недопустимым, что в регламенте этой парламентской структуры существуют нормы дискриминационного характера по отношению к национальным делегациям».

Володин выразил надежду, что ПАСЕ все-таки проведет реформирование регламента. До этого же момента Государственная дума России будет развивать двусторонние парламентские связи, в том числе с Народной скупщиной.

Ранее Гойкович обратила внимание, что Сербия по-прежнему выступает за восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Она также добавила, что право голоса должно быть возвращено всем делегациям.