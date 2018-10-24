Сирия: ФАН побывал на вновь открывшемся КПП «Кунейтра» на границе с Израилем

Дамаск, 24 октября. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на вновь открывшемся контрольно-пропускном пункте «Кунейтра», расположенном на линии разделения сирийских и израильских войск в районе Голан.

Сирийским властям удалось возобновить работу КПП благодаря восстановлению контроля сирийскими правительственными войсками контроля над южными районами республики и возвращению сотрудников ООН на линию разъединения с Израилем.

Побывавшему на месте событий корреспонденту ФАН удалось пообщаться с местными жителями.

«У нас снова появились контакты с нашими близкими в Голанах. И это победа для нас, и если Аллах позволит, то скоро сирийский флаг будет поднят над Голанскими высотами», — заявил один из сирийцев.

Напомним, что КПП «Кунейтра» открылся в понедельник, 15 октября. Это единственный официальный пункт пересечения Израиля и Сирии. На торжественном мероприятии присутствовали официальные лица, российские, сирийские военные, представители ООН, а также медики Красного креста и полумесяца.

На сирийской территории был поднят национальный флаг республики. Церемония завершилась проездом автомобилей ООН через нейтральную зону Израиля.

Силы ООН находятся на Голанских высотах с 1974 года. Они следят за режимом перемирия между Израилем и САР. Согласно договоренностям, достигнутым между сторонами, в буферной зоне между Израилем и Сирией не должно быть никаких вооруженных лиц.

Принадлежащие Сирии Голанские высоты были захвачены израильской стороной в 1967 году во время Шестидневной войны. В 1981 году израильский парламент принял закон «О Голанских высотах», который провозглашает суверенитет страны над этой территорией в одностороннем режиме. Аннекция была признана незаконной Совбезом ООН 17 декабря 1981 года.