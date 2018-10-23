Госдума в первом чтении одобрила увеличение МРОТ

Москва, 23 октября. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличиваться ежегодно. Показатель должен вырасти до уровня прожиточного минимума.

Согласно законопроекту, с 1 января 2019 года МРОТ повысится на 117 рублей. В результате минимальный размер оплаты труда составит 11280 рублей.

Как сообщил журналистам первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте Андрей Исаев, МРОТ будет пересматриваться ежегодно. Его показатель должен устанавливаться на уровне, соответствующем прожиточному минимуму за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ. Принятие законопроекта, по словам парламентария, необходимо для формирования бюджета.