Сирия новости 23 октября 16.30: курды заявляют об освобождении от ИГ большей части Ас-Сусы, в Хасаке продолжаются протесты беженцев

Сирия, 23 октября. Курды заявляют об освобождении от ИГ1 80 процентов территорий поселения Ас-Суса, в Хасаке продолжаются протесты беженцев против невыносимых условий жизни, перестрелки между САА и боевиками в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре.

Курды: сообщают о взятии под контроль 80 процентов территории АС-Сусы, арестовывают мирных жителей Ракки.

Провинция Алеппо

В районе Аз-Захра в пригороде административного центра провинции Алеппо зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@yaseenkhalf1). Ранее сообщалось, что джихадисты обстреляли кварталы Алеппо, ранив трех детей.

Twitter-канал (@Step_Agency) пишет о перестрелках между правительственными войсками САР и незаконными вооруженными формированиями в окрестностях населенного пункта Лерамун на севере региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что представители Демократических сил Сирии (SDF) заявляют об освобождении от террористов «Исламского государства» 80 процентов территории населенного пункта Ас-Суса.

Местный Twitter-канал (@Laurenz_1997) пишет, что союзная курдским военизированным отрядам международная коалиция продолжает совершать атаки предполагаемых укрытий банд ИГ в поселении. Ранее под ударами ВВС возглавляемого США западного альянса погибло более 60 мирных жителей Ас-Сусы.

Провинция Ракка

К югу от административного центра провинции Ракка обнаружен склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства». Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o).

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжают проводить массовые аресты мирных жителей региона для дальнейшей принудительной мобилизации задержанных в ряды курдских военизированных отрядов.

Провинция Хасака

В лагере беженцев, расположенном на окраине населенного пункта Рас аль-Айн в Хасаке, продолжаются акции протеста, пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv). Гражданские, вынужденные пребывать в подконтрольных курдам поселениях, жалуются на нехватку продуктов питания и теплых вещей. Сирийцы требуют улучшения условий жизни.

Ранее беженцы неоднократно выступали с призывами к Демократическим силам Сирии (SDF) устранить в лагере недостаток предметов первой необходимости, однако ситуация осталось неизменной.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)