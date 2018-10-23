Работникам в Японии начали платить за здоровый сон

Токио, 23 октября. Японские предприниматели решили доплачивать сотрудникам за здоровый сон.

Такое правило ввела компания CRAZY. Сотрудник будет получать вознаграждение, если станет спать более шести часов в день на протяжение пяти дней в неделю. Один балл равен одной йене.

«За пять дней продолжительного сна сотрудник получит 500 баллов, за шесть дней – 600 баллов или иен», — сообщила представитель компании Мию Горай журналистам РИА Новости.

В компании подчеркнули, что, если сотрудник будет придерживаться системы правильного сна, то за месяц сможет заработать около 5 000 йен (50 долларов).

Также полученные баллы можно обменять на обеды в столовой или сделать покупки на них в корпоративном магазине. В компании подчеркнули, что здоровье работников является для них приоритетной задачей.

Отметим, что учет сна производится с помощью приложения на смартфоне, который фиксирует движения человека. Если человек лежит в постели и не спит, это время не будет засчитано, как сон.

Компания CRAZY создана в 2012 году и специализируется на организации свадеб.