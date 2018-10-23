Путин и Эрдоган обсудят в Стамбуле урегулирование ситуации в Сирии

Москва, 23 октября. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Стамбуле вопросы, связанные с урегулированием ситуации в Сирии, сообщил турецкий дипломатический источник.

27 октября в Стамбуле пройдет форум России, Турции, Германии и Франции. Заместитель директора четвертого европейского департамента МИД России Андрей Буравов ранее отметил, что в его рамках может пройти двусторонняя встреча Путина и Эрдогана. В Анкаре подтвердили эту информацию, заметив, что повестка этих переговоров остается прежней.

«Всегда повестка одна — экономические вопросы, Сирия, вопросы культуры, сотрудничество в проведении следующего совета сотрудничества высшего уровня, — приводит слова источника РИА Новости. — Обычные вещи, которые важны для нас».

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что в форуме примут участие лидеры РФ, Франции, Турции и Германии. Саммит будет посвящен сирийскому урегулированию.