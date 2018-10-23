Сербия выступает за восстановление прав России в ПАСЕ

Москва, 23 октября. Сербия по-прежнему выступает за восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом заявила председатель сербского парламента Майя Гойкович.

По заявлению спикера парламента Сербии, ни один депутат не может быть под санкциями.

«Мы выступаем за то, чтобы право голоса в ПАСЕ вернулось всем членам делегации РФ», — сказала Гойкович.

Сербия также надеется, что консультации по вопросу восстановления права голоса российской делегации будут продолжены и принесут результаты. Гойкович отметила, что сербская делегация консультируется с российскими коллегами по всем вопросам на повестке, касающимся обеих стран.

Отметим, 23 октября на полях третьего заседания российско-сербской межпарламентской комиссии состоятся переговоры Гойкович со спикером нижней палаты Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Напомним, в 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за позиции по Крыму. В связи с этим Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ. Летом 2018 года Россия приостановила взносы в бюджет Совета Европы до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации.