«Спартак» определился с кандидатами на пост главного тренера

Москва, 23 октября. По информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» после отставки главного тренера команды Массимо Карреры очертил круг кандидатов на вакантный пост.

По словам источников, кандидатура исполняющего обязанности Рауля Рианчо не рассматривается в долгосрочной перспективе — собеседник отмечает, что испанский специалист не завоевал авторитет в глазах лидеров команды. Клуб уже вел диалог с Курбаном Бердыевым, однако специалист не горит желанием покидать казанский «Рубин», в который вернулся летом прошлого года и занялся масштабной перестройкой.

Вариант с приглашением Леонида Слуцкого также изначально обсуждался, но тренер голландского «Витесса» дал понять, что не готов вести диалог и сосредоточен на текущей работе.

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов остается в числе кандидатов, но в «Спартаке» нет единого мнения на предмет приглашения белорусского специалиста — руководители красно-белых сомневаются в том, что он приживется в клубе. Источник также отмечает, что кандидатуры Виктора Скрипника, Станислава Черчесова и Леонарду Жардима реальны, но переговоры с каждым из них осложнены по различным причинам.

Ближайший матч «Спартак» проведет в четверг 25 октября против шотландского «Рейнджерс» в Глазго. В нем командой будет руководить Рианчо, а в заявке на игру будут включены защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые последний месяц провели в молодежном составе красно-белых по решению Карреры.