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Чем больше лжи, тем больше крика: в Совфеде возмутились втягиванием Македонии в НАТО

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Чем больше лжи, тем больше крика: в Совфеде возмутились втягиванием Македонии в НАТО

Москва, 23 октября. Македонию, как и Черногорию, пытаются втянуть в Североатлантический альянс в нарушение всех норм, приличий и законов, возмутился глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Данное заявление он опубликовал в социальной сети Twitter. В сообщении сенатор не исключил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, добившись вступления Македонии в альянс, заявит о том, какая НАТО «демократическая организация», основанная якобы на воле народов.

«И все это под крики о «зловредных действиях России». Чем больше лжи, тем больше крика», — цитирует Пушкова «Свободная Пресса».

Напомним, переименование Республики Македонии в Северную Македонию является основным условием для вступления Скопье в НАТО и ЕС. Власти Греции на протяжении 25 лет настаивают на переименовании, чтобы избежать путаницы с одноименным названием греческого региона.

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30 сентября в Македонии прошел народный референдум, на котором жители страны выразили свою позицию касаемо смены названия государства. Многие эксперты выразили мнение, что проведенное народное голосование можно рассматривать как попытку Запада «протащить» страну в Североатлантический альянс, что вызвано необходимостью НАТО закрыть свой восточный фланг.

При этом референдум признали провальным, так как за переименование страны проголосовали всего 37% избирателей, в то время как для принятия решения необходимо минимум 50% голосов, пишет «Газета.ru». В МИД РФ не исключили, что народное голосование прошло при поддержке и давлении НАТО, что является грубейшим вмешательством в дела страны извне.

Автор: Екатерина Кухарева
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