Всемирное посмешище: чем обернутся планы Киева уничтожить свой флот назло Москве

В Киеве предложили затопить собственные корабли под Крымским мостом, чтобы ограничить хождение судов под инфраструктурным объектом.

«Это должна быть операция: как с одной стороны наши корабли должны будут подойти, так и с другой. И это будет для России серьезная проблема — заведение этих кораблей в Азовское море. Это станет для них вызовом», — заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Мушак.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился своим мнением относительно слов украинских властей. По его словам, после многочисленных заявлений украинских политиков и генералов у него складывается впечатление, что эпидемия безумия все больше поражает Киев.

«Все эти заявления превращаются во всемирное посмешище. Накануне, я напомню, украинская власть предложила объявить Крым территорией безумия. Но в действительности территорией безумия необходимо объявить администрацию президента Украины, министерство обороны и генеральный штаб», — констатировал военный обозреватель «КП».

Слова о необходимости уничтожения флота под Крымским мостом свидетельствуют об умственной неполноценности их авторов. Военный эксперт напомнил: Россия уже заявляла, что мост — это стратегический объект и он соответствующим образом охраняется.

«Если украинцы с помощью своих кораблей будут провоцировать наши судна и ввязываться в какие-то перестрелки, то, безусловно, российская сторона будет принимать определенные меры в рамках существующих законов», — предостерегает Виктор Баранец.

Он указал, что никто не собирается уничтожать украинские корабли, проходящие под Крымским мостом. По крайней мере, если они не нарушают установленных договоренностей между Россией и Украиной.

«Если украинцы вздумают открыть огонь или устроить столкновения с нашими кораблями, то, безусловно, российская сторона будет вести себя так, как положено, и не позволит перегородить проход под Крымским мостом», — оценил последствия собеседник ФАН.

Предложение Мушака уничтожить собственный флот назло Москве эксперт окрестил не иначе как «дурацкими мечтаниями». По его мнению, Украине сейчас хочется ввязаться в драку с Россией, но такого подарка Киев не дождется.

«Проход под Крымским мостом будет всегда свободным, в том числе, подчеркну, для украинских кораблей, которые выполняют в Азове определенные задачи. Это касается и экономических украинских судов. Данное заявление можно рассматривать как жалкую украинскую провокацию. Подобного рода заявления звучат из уст людей, которых мучает жаба зависти с тех пор, как Крым стал российским. Украинцы не должны забывать, что по общему договору Азовское море — это море общего пользования», — заключил эксперт.

Он отметил, что российские корабли не входят в зону экономического пространства Украины. Военный аналитик предположил, что украинским военным адмиралам хватит благоразумия не устраивать провокаций в Азове.

«Потому что это может привести к прямым боевым действиям. Планы устроить провокации возле Крымского моста вписываются в планы руководства Украины перед президентскими выборами. Вы посмотрите, именно перед выборами устроен этот печальный концерт с тем, чтобы превратить украинскую церковь, извините, в автофекальную. С этой же целью нагнетается обстановка вокруг Донбасса. Более того, батальоны, которыми управляет [экс-руководитель «Правого сектора»1 (запрещен в РФ) Дмитрий] Ярош, были отозваны. Создается впечатление, что Петро Порошенко делает все для того, чтобы вздыбить Украину», — резюмировал Виктор Баранец.

1 Организация запрещена на территории РФ.