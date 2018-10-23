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Всемирное посмешище: чем обернутся планы Киева уничтожить свой флот назло Москве

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Дурацкие мечтания: в России прокомментировали планы Киева уничтожить свой флот назло Москве

В Киеве предложили затопить собственные корабли под Крымским мостом, чтобы ограничить хождение судов под инфраструктурным объектом.

«Это должна быть операция: как с одной стороны наши корабли должны будут подойти, так и с другой. И это будет для России серьезная проблема — заведение этих кораблей в Азовское море. Это станет для них вызовом», — заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Мушак.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился своим мнением относительно слов украинских властей. По его словам, после многочисленных заявлений украинских политиков и генералов у него складывается впечатление, что эпидемия безумия все больше поражает Киев.

«Все эти заявления превращаются во всемирное посмешище. Накануне, я напомню, украинская власть предложила объявить Крым территорией безумия. Но в действительности территорией безумия необходимо объявить администрацию президента Украины, министерство обороны и генеральный штаб», — констатировал военный обозреватель «КП».

Слова о необходимости уничтожения флота под Крымским мостом свидетельствуют об умственной неполноценности их авторов. Военный эксперт напомнил: Россия уже заявляла, что мост — это стратегический объект и он соответствующим образом охраняется.

«Если украинцы с помощью своих кораблей будут провоцировать наши судна и ввязываться в какие-то перестрелки, то, безусловно, российская сторона будет принимать определенные меры в рамках существующих законов», — предостерегает Виктор Баранец.

Дурацкие мечтания: в России прокомментировали планы Киева уничтожить свой флот назло Москве

Он указал, что никто не собирается уничтожать украинские корабли, проходящие под Крымским мостом. По крайней мере, если они не нарушают установленных договоренностей между Россией и Украиной.

«Если украинцы вздумают открыть огонь или устроить столкновения с нашими кораблями, то, безусловно, российская сторона будет вести себя так, как положено, и не позволит перегородить проход под Крымским мостом», — оценил последствия собеседник ФАН.

Предложение Мушака уничтожить собственный флот назло Москве эксперт окрестил не иначе как «дурацкими мечтаниями». По его мнению, Украине сейчас хочется ввязаться в драку с Россией, но такого подарка Киев не дождется.

«Проход под Крымским мостом будет всегда свободным, в том числе, подчеркну, для украинских кораблей, которые выполняют в Азове определенные задачи. Это касается и экономических украинских судов. Данное заявление можно рассматривать как жалкую украинскую провокацию.

Подобного рода заявления звучат из уст людей, которых мучает жаба зависти с тех пор, как Крым стал российским. Украинцы не должны забывать, что по общему договору Азовское море — это море общего пользования», — заключил эксперт.

Дурацкие мечтания: в России прокомментировали планы Киева уничтожить свой флот назло Москве

Он отметил, что российские корабли не входят в зону экономического пространства Украины. Военный аналитик предположил, что украинским военным адмиралам хватит благоразумия не устраивать провокаций в Азове.

«Потому что это может привести к прямым боевым действиям. Планы устроить провокации возле Крымского моста вписываются в планы руководства Украины перед президентскими выборами. Вы посмотрите, именно перед выборами устроен этот печальный концерт с тем, чтобы превратить украинскую церковь, извините, в автофекальную.

С этой же целью нагнетается обстановка вокруг Донбасса. Более того, батальоны, которыми управляет [экс-руководитель «Правого сектора»1 (запрещен в РФ) Дмитрий] Ярош, были отозваны. Создается впечатление, что Петро Порошенко делает все для того, чтобы вздыбить Украину», — резюмировал Виктор Баранец.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Михаил Блинов
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