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Премьер Сирии посетит провинции Ракка и Дейр-эз-Зор для запуска проектов по развитию регионов

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Премьер Сирии посетит провинции Ракка и Дейр-эз-Зор для запуска проектов по развитию регионов

Дамаск, 23 октября. Премьер-министр Сирийской Арабской Республики Имад Хамис и делегация из восьми министров по указу главы САР Башара Асада посетят Дейр-эз-Зор и Ракку, где запустят ряд государственных проектов по восстановлению и развитию данных регионов. Об этом передает национальное агентство САНА.

Согласно информации агентства, правительственная комиссия собирается также реализовать проект в области среднего и высшего образования​​​.

Визит делегации в освобожденные от террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) районы Сирии пройдет впервые с начала конфликта в стране.

Вооруженный конфликт в республике начался в 2011 году. В конце минувшего года было объявлено о победе над ИГ1 в Сирии, на сегодняшний день в отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Алексей Громов
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