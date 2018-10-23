Ингушетия приросла 7 тысячами гектаров

Ингушетия и Чеченская Республика впервые провели официальное межевание своей административной границы. В северных районах Ингушетии субъекты поменялись примерно 1800 га, а в южных районах Ингушетия получила более 7 тысяч га заповедного леса.

Граница между Чеченской Республикой и Ингушетией никогда еще не межевалась. По сути, ее не существовало с момента распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Вопрос откладывался на протяжении четверти века по разным причинам и нередко использовался в политических целях. Многие политики выступали с заявлениями, что никому нельзя отдавать никаких территорий, уверяли, что разграничение лишит Ингушетию территорий и нефтяных запасов.

На деле проведение границы было по большей части формальностью, хотя ее отсутствие мешало жителям приграничных сел, которые сталкивались с разными сложностями: было неясно, на чьи деньги чистить «межреспубликанский лес», какое село должно следить за пожарной безопасностью в округе и т. д.

К осени 2018 года договор по межеванию удалось составить и согласовать. Стороны подошли к вопросу с максимальной деликатностью. В том числе проводились опросы и обсуждения с жителями районов, попадавших под программу межевания и в Ингушетии, и в Чечне.

26 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписали договор об административной границе между регионами. Установленная граница не затронула ни один населенный пункт, размежевание коснулось только угодий, лесов и реки.

Документ предусматривал равноценный обмен территориями. Но на деле Ингушетия получила даже больше, чем отдала. Равнозначный обмен осуществили в северных районах Ингушетии. Здесь республики обменялись 1800 га территории. Исторически именно на этих землях кто-то привык пасти коров или имел поля. Собственно, сложившиеся традиции и закрепили на официальном уровне.

Разумеется, границу провели в полном согласовании с жителями ингушских и чеченских сел и договор одобрили старейшины обеих республик.

А в своих южных районах Ингушетия получила дополнительные 7190 гектаров территории, относящихся к Бамутскому заповеднику. Ранее этот участок заповедного леса находился в ведении Бамутского лесничества Чеченской Республики. Теперь земли переведены в Сунженское лесничество.

Граница прошла посередине реки Фортанга, на одном берегу которой издавна селились чеченцы, на другой — ингуши. То есть и здесь граница попросту официально закрепила исторически сложившиеся реалии.

«Мы приобрели благодаря разделению 7200 гектаров, которые из Бамутского лесничества перейдут в Сунженский лесхоз, то есть наш лесхоз», — заявил глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров.

Несмотря на взвешенный характер межевания и поддержку жителей приграничных сел, в Ингушетии прошло несколько акций против решения властей. Причем их участники оказались слабо знакомы с истинными параметрами изменений. Например, утверждали, что Ингушетия из-за проведения границы потеряла до 10% территории и лишилась богатых нефтяных месторождений.

С нефтью у митингующих вышла особенно примечательная ошибка. Речь шла о нефтяных скважинах у селения Даттых Сунженского района. Здесь расположено 19 старинных скважин, причем все они законсервированы, поскольку нефть в них содержит большую примесь серы и ее разработка совершенно нерентабельна.

Утратить неработающие скважины было бы не страшно, однако Ингушетия не только сохранила свои, но и получила дополнительные скважины: ранее за республикой числилось две скважины, теперь она владеет 16 скважинами. Впрочем, все они бесперспективны.

Добывать здесь нефть нельзя не только из-за высокого содержания серы, но и из-за сопутствующего ядовитого газа. В руководстве ОАО «РН Ингушнефть» собираются в ближайшее время ликвидировать все эти ненужные скважины. А вот работающие нефтяные скважины обеих республик граница никак не затронула.

По сути проведение границы ничего не изменило в жизни республик, кроме одного — теперь административные структуры четко знают зоны своей и чужой ответственности. И, кроме того, ликвидирован горячий вопрос, который периодически пытались использовать различные политики для нагнетания напряженности в Северокавказском регионе.