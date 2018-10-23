Путин надеется, что новый президент Вьетнама продолжит укреплять отношения с РФ

Москва, 23 октября. Президент России Владимир Путин поздравил Нгуен Фу Чонга с избранием главой Вьетнама. Телеграмма с текстом поздравления опубликована на сайте Кремля.

Как уточнил Путин, итоги голосования в Национальном собрании свидетельствуют о высоком авторитете Нгуен Фу Чонга, который он снискал, занимая высокие посты. Кроме того, по словам российского лидера, результаты выборов свидетельствуют о признании заслуг вьетнамского политика в решении задач социально-экономического развития и укрепления внешнеполитических позиций государства.

Путин напомнил, что провел с Нгуен Фу Чонгом содержательный диалог в Сочи в сентябре. Он выразил уверенность в том, что Ханой и Москва и в дальнейшем будут укреплять отношения и стратегическое партнерство.

Ранее сообщалось, что Нгуен Фу Чонга избрали президентом Вьетнама. С 2011 года он является генеральным секретарем Центрального комитета правящей Коммунистической партии.