Песков рассказал о возможных санкциях России против Украины

Москва, 23 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможного введения Москвой ответных санкций против украинцев и юридических лиц этой страны. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия не считает братский народ Украины визави по каким-то рестрикциям.

Песков напомнил о санкциях, которые Киев ввел и против российских физических лиц, и против компаний РФ. Кроме того, Украина ввела и экономические ограничительные меры в отношении Москвы.

«Поэтому ни того, ни другого, ни третьего исключать нельзя», — пояснил он, комментируя указ президента РФ о разработке перечня ответных мер.

При этом Песков подчеркнул, что Путин неоднократно заявлял о том, что украинские граждане страдают из-за политики киевских властей, а также из-за событий на юго-востоке страны.

«Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в ультранационалистических настроениях», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в связи с антироссийскими санкциями Киева.

Министерство финансов России уже начало собирать предложения по санкциям Москвы в отношении Украины. Эксперты полагают, что санкции в первую очередь ударят по национальной валюте страны и ее фондовому рынку.