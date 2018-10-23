Кремль оценил законопроект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах

Москва, 23 октября. Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают обоснованным законопроект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что документ должен пройти экспертную проработку.

«Предстоит еще экспертная проработка… Агрегаторы, которые охватывают определенное количество пользователей, так или иначе могут приравниваться к СМИ», — сказал Песков.

Напомним, накануне в Госдуму РФ был внесен законопроект о блокировке новостных агрегаторов с иностранным участием, превышающим 20%. Под действие закона могут попасть новостные агрегаторы Google и «Яндекс». При этом речь не идет о блокировке поисковиков, а только агрегаторов, подчеркнули авторы инициативы.