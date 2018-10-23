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Песков рассказал о позиции Кремля по штрафам для самозанятых

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Песков рассказал о позиции Кремля по штрафам для самозанятых

Москва, 23 октября. Кремль в настоящее время еще не сформировал позицию по предложению ввести штрафы для самозанятых россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова попросили рассказать о позиции Кремля по предложению депутатов Государственной думы ввести штрафы для самозанятых граждан.

«Пока, насколько мне известно, никаких позиций по этой теме не сформировано», — ответил Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что в сфере регулирования деятельности самозанятых россиян есть несколько инициатив, которые подлежат проработке, в частности и в профильных комитетах нижней палаты парламента.

Песков рассказал о позиции Кремля по штрафам для самозанятых

Глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров ранее заявил, что штраф для самозанятых россиян, которые попытаются скрыть свои доходы от ФНС, должен составить 20% от суммы допущенного нарушения. При повторном нарушении — 100% суммы скрытого дохода.

Автор: Катерина Иванова
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