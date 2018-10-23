В воздухе будет весело: эксперт объяснил бесполезность новой термоядерной бомбы F-35

Экс-начальник Главного штаба РВСН РФ (в 1994–1996 годах) генерал-полковник Виктор Есин предположил, что модернизация американской термоядерной авиабомбы B-61 до 12-го поколения превратит боеприпас из тактического оружия в стратегическое.

По его словам, размещение самолетов-носителей В-61-12 на базах Североатлантического альянса в Литве или Латвии фактически изменит статус боеприпаса.

«По отношению к России оно перестает быть тактическим, так как способно легко доставать до объектов центрального промышленного района страны, крупных городов, включая Москву. Это позволяет сделать В-61-12 существенным довеском к тем стратегическим наступательным силам, которыми сегодня обладают Штаты», — уверен бывший военный.

При этом Есин утверждает, что помимо бомбы будут модернизироваться и ее самолеты-носители — F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, и даже европейские Tornado. В свою очередь военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил уверенность, что модернизация B-61 до 12-го поколения не будет играть совершенно никакой роли, и рассказал о проблемах новой термоядерной бомбы США.

«Когда создавалась B-61, предполагалось, что это будет планирующий боеприпас с изменяемой ядерной боевой частью. Понятное дело, что ставить большую БЧ означает, что бомба будет тяжелой и не всякий тактический истребитель ее сможет унести. Поэтому B-61 будет ставиться на самолеты от F-15 и выше: F-16, F-18, F-22 и F-35. Конечно, появление самолетов с такими боеприпасами не есть хорошо, у нас они всегда рассматривались с определенной степенью угрозы, но стоит отметить, что в России под это дело уже создается и даже скоро завершится создание единой системы воздушно-космической обороны», — говорит эксперт.

Собеседник ФАН подчеркивает, что по характеру поведения бомбы B-61-12 не смогут запускаться с дальности от 300 км, соответственно, самолетам-носителям придется подходить ближе как минимум на 100 км. Только в этом случае новый боеприпас сможет достать до переднего края позиций армии России.

«А с учетом того, что у нас развернутая эшелонированная система противовоздушной и противоракетной обороны, которая включает в себя системы дальнего, среднего и малого радиуса действия, то по самолетам-носителям будет вестись достаточно прицельный и очень интенсивный огонь. У нас сейчас постоянно проводятся учения по отражению массированного авианалета или массированного применения средств воздушного нападения. Мы не будем гадать, стоит ли такой боеприпас на каком-нибудь самолете или не стоит, будем бить по всем», — продолжает Леонков.

А если учитывать, что степень поражения американских ракет российскими системами противоракетной обороны доходит до 0,9-0,97 единиц, то есть одна ракета поражает одну цель, процент попадания по воздушным целям США — в случае гипотетического конфликта Москвы и Вашингтона — будет приближаться к 100%.

«Кроме того, скорости и перегрузки наших зенитных ракет возросли до таких величин, что ни один самолет тактической авиации не сможет уйти от зенитной ракеты, которая будет применена по нему. К тому же, когда такого рода боеприпасы висят на подвесках, они хорошо засвечивают самолет на радарах. Так что я бы 10 раз подумал перед применением тактических ядерных авиабомб, ведь через нашу ПВО американцам не пробиться», — добавляет военный аналитик.

Другими словами, старая тактика «подняли в воздух все самолеты и налетели всей толпой» уже не сработает, российским системам противовоздушной обороны будет активно помогать и ударная авиация ВКС РФ.

«Между ПВО и пилотами проходит очень большой объем информации — о количестве целей, их местоположении и т. д. Более того, цели будут распределяться, будет отслеживаться результат применения снарядов. Все будет работать как часы — четко, быстро и смертельно. Все идет на таком уровне: чем раньше будет сорвана атака, тем больше безопасности для нас. Плюс не надо забывать, что Россия активно использует комплексы РЭБ, которые будут дурить голову американским пилотам. В общем, в воздухе во время нападения США будет очень весело. И если они потеряют все свои самолеты тактической авиации, в Пентагоне поймут, что B-61-12 — бесполезный боеприпас», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, B-61-12 — это глубокая модернизация бомбы В-61 мощностью порядка 80 килотонн. Поставки нового оружия в США должны начаться весной 2020 года. В настоящее время примерно 1200 таких авиабомб хранятся на базах НАТО.