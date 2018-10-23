Кремль принял во внимание заявление Эр-Рияда об убийстве журналиста Хашукджи

Москва, 23 октября. Необходимо руководствоваться официальной и проверенной информацией, чтобы реагировать на данные по делу об убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с вами слышали официальные заявления из Эр-Рияда, в которых отмечается, собственно, непричастность к произошедшему представителей королевской семьи. Мы приняли это во внимание», — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что в остальном развитие дела — это вопрос следствия. Дмитрий Песков также напомнил, что ранее Владимир Путин озвучил позицию, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Стамбуле 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что Турция уверена в убийстве журналиста. Его тело, по неофициальным данным, было обнаружено в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии. Генпрокуратура Эр-Рияда сообщала, что к гибели журналиста привела ссора с сотрудниками дипмиссии. По делу задержаны 18 человек, их допрашивает полиция.