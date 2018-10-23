Песков рассказал о темах переговоров Путина и Болтона

Москва, 23 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин обсудит с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном вопросы двусторонних отношений, стратегическую безопасность, региональные конфликты и ситуацию в Сирии.

«Наши двусторонние отношения, региональные конфликты, сирийское урегулирование и вопросы, конечно же, наверное, их надо было выше назвать – вопросы стратегической безопасности», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о темах беседы Путина и Болтона.

Ранее Песков сообщал, что на переговорах с Болтоном, вероятно, будет затронут вопрос о планах США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Накануне Болтон провел встречи в Москве с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, а также с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.