Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков рассказал о темах переговоров Путина и Болтона

170
0 Оставить комментарий

Песков рассказал о темах переговоров Путина и Болтона

Москва, 23 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин обсудит с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном вопросы двусторонних отношений, стратегическую безопасность, региональные конфликты и ситуацию в Сирии.

«Наши двусторонние отношения, региональные конфликты, сирийское урегулирование и вопросы, конечно же, наверное, их надо было выше назвать – вопросы стратегической безопасности», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о темах беседы Путина и Болтона. 

Ранее Песков сообщал, что на переговорах с Болтоном, вероятно, будет затронут вопрос о планах США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Накануне Болтон провел встречи в Москве с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, а также с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое