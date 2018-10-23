Кремль оценил возможность подписания нового договора вместо ДРСМД

Москва, 23 октября. Кремль не видит никаких возможностей для появления нового соглашения взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в связи с чем категорически не приветствуется отказ от этого документа. Об этом заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, есть узкие места. Но слом договора в условиях отсутствия каких-либо даже наметок относительно нового — это то, что мы не приветствуем», — подчеркнул он в разговоре с журналистами.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что президенту РФ Владимиру Путину в течение дня предстоит получить разъяснения на этот счет от помощника американского президента Джона Болтона.

Напомним, президент США Дональд Трамп на днях заявил о намерении Вашингтона выйти из договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. Кроме того, добавил Трамп, США будут развивать вооружения.

Стоит отметить, что российские власти, в частности Госдума и МИД РФ, отвергли голословные обвинения. Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что возможным ответом на выход Соединенных Штатов из договора может стать принятие мер по восстановлению военного баланса.

Ранее в Киеве рассказали, чем грозит Вашингтону выход из соглашения. Речь идет о новой гонке вооружений.