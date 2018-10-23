Киев, 23 октября. Сервис Google Maps изменил название Верховной рады Украины на Верховную «ЗРаду», которая в переводе с украинского языка означает «предательство» или «измену».

Вместе с переименованием рейтинг парламента снизился до двух баллов из пяти возможных. Как сообщает РИА Новости, одной из возможных причин переименования могут стать запросы пользователей, которые обратились в Google для изменения названия парламента.

Депутат Переяслав-Хмельницкого горсовета Максим Иващенко написал на своей странице в Facebook, что сначала не поверил «переименованию» Верховной рады, но зайдя на сервис убедился, что Google Maps поменяли название парламента.

«Сначала не поверил, думал, фотошоп. Но нет, это действительно — Верховная Зрада Украины, на всех экранах Google Maps Украины», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Украинский депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook также прокомментировал изменение названия парламента.

«Это не фотошоп. Просто Google что-то знает», — написал Береза.

Пользователи в комментариях на его странице тоже стали шутить.

«Умные улыбаются над чужими глупостями, а дураки смеются над своими», — написал один пользователей.

«В Google пользователи могут править названия. Администраторы Google видимо, не вчитываются и не проверяют на исправление, считая, что местным виднее, как правильно», — написал пользователь под ником Жанна Волкова.

Отметим, что некоторые люди оставили в сервисе Google Maps отрицательные комментарии в профиле Верховной Рады.