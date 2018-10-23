ЛНР эвакуирует брошенные ВСУ тела погибших в Донбассе мирных жителей

Луганск, 23 октября. Тела погибших мирных жителей, которые подорвались на противопехотных минах в подконтрольном Киеву поселке Золотое-4 18 октября, попытаются эвакуировать силами Народной милиции Луганской народной республики в связи с бездействием украинской стороны. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики подполковник Андрей Марочко.

Трагедия произошла около хутора Вольный, где, как сообщал ранее Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах ЛНР, существуют проблемы с электроснабжением. Мужчина и женщина, не дождавшись решения проблемы со стороны Киева, попытались самостоятельно починить линию электропередачи, после чего подорвались на мине.

Вот уже почти неделю украинская сторона не предпринимает никаких попыток эвакуировать тела погибших, а также никого до них не допускает. Киев в том числе игнорирует требование представителей ЛНР содействовать эвакуации тел и перекладывает вину на республику.

«Сегодня с 15.00 при гарантии безопасности со стороны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста (МККК), ООН военнослужащие Народной милиции ЛНР предпримут попытку эвакуации тел погибших мирных граждан с территории, подконтрольной Украине», — сообщил Марочко.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек. Украинские силовики на регулярной основе нарушают заключенные минские соглашения и перемирия между сторонами.