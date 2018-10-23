Минобороны РФ раскрыло темы переговоров Шойгу и Болтона

Москва, 23 октября. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили на встрече широкий спектр вопросов, сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что переговоры Шойгу и Болтона прошли в конструктивном ключе. Стороны затронули широкий спектр вопросов, которые были посвящены как региональной, так и мировой безопасности.

Представители России и Вашингтона также обменялись мнениями по вопросам стратегических наступательных вооружений, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, безопасности на Ближнем Востоке, в Афганистане и ряде других регионов, констатировали в военном ведомстве.

Ранее в Кремле сообщили, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Болтон обсудит двусторонние отношения, Сирию и стратегическую безопасность, передает «Газета.ru».