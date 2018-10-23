Эрдоган призвал судить убийц саудовского журналиста в Стамбуле

Анкара, 23 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причастных к убийству журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашукджи должны судить в Стамбуле.

Ранее стало известно, что тело оппозиционного журналиста нашли на территории консульства Саудовской Аравии, после посещения которого он пропал.

«Я обращаюсь к королю Саудовской Аравии. Группа из 18 человек совершила преступление в Стамбуле и я хочу, чтобы их судили в Стамбуле, хотя решение будет принимать Саудовская Аравия», — цитируют Эрдогана турецкие СМИ.

Напомним, власти Саудовской Аравии в течение нескольких недель отказывались признать факт гибели журналиста, 20 октября это все-таки произошло. По версии Эр-Рияда, Хашукджи якобы погиб во время внезапной драки.

Журналист критиковал наследного принца Саудовской Аравии, по приказу которого, по информации ряда источников, его и убили, напоминает Infox.ru.