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Болтон и Хантсман возложили цветы к мемориалу Керчи в Москве

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Болтон и Хантсман возложили цветы к мемориалу Керчи в Москве

Керчь, 23 октября. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон во вторник возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной в Александровском саду, а также почтили память погибших при массовой бойне в Керчи.

Болтон в сопровождении американского посла в РФ Джона Хантсмана почтил минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне.

После возложения венка к Вечному огню Болтон и Хантсман возложили цветы к камню с надписью Керчь. Американские политики положили розы и склонили головы.

Напомним, 17 октября студент политехнического колледжа в Керчи расстрелял студентов и педагогов, а также устроил взрыв в столовой учебного заведения. Жертвами страшной трагедии стал 21 человек, более 50 госпитализированы с различными травмами.

Тело «керченского стрелка» нашли на втором этаже техникума с огнестрельным ранением.

СК России изначально возбудил дело по статье (теракт), а позже переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. 

Автор: Алексей Громов
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