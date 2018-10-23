МЧС России анонсировало новую волну проверок противопожарной безопасности

Москва, 23 октября. Министерство России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 2019 году в два раза увеличит число проверок объектов с массовым пребыванием людей. Об этом рассказал глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ, главный госинспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По его словам, на 2019 год запланировано вдвое больше проверок, чем в 2018 году. Как уточнил представитель МЧС, «трагедия в Кемерово внесла свои коррективы».

Выступая на форуме, он отметил, что после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в России стартовали массовые проверки на объектах с массовым пребыванием людей. Специалисты выявили нарушения, в том числе в обеспечении противопожарной безопасности кинотеатров и торговых центров.

Еникеев подчеркнул, что более 300 объектов эксплуатировались без соответствующего разрешения. Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла в марте 2018 года. В пожаре погибли 64 человека, около 80 пострадали. Большинство жертв и травмированных – дети.