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Путин встретится с президентом Индонезии в Сингапуре

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Путин встретится с президентом Индонезии в Сингапуре

Москва, 23 октября. Президент России Владимир Путин на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре встретится с главой Индонезии Джоко Видодо. О том, что встреча лидеров стран готовится, сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

«На полях Восточно-Азиатского саммита готовится встреча президента Российской Федерации и президента Индонезии», — сказала Матвиенко.    

Напомним, саммит АСЕАН откроется в Сингапуре 11 ноября, мероприятие продлится до 15 ноября.

Автор: Федор Веснин
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