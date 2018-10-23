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Автомобиль премьера Словакии попал в ДТП с оленем

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Автомобиль премьера Словакии попал в ДТП с оленем

Прага, 23 октября. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини попал в ДТП: его автомобиль столкнулся с оленем. По информации сетевого канала Tablet.Tv​​​, глава правительства не пострадал, однако водитель машины получил легкие ранения.

ЧП случилось на участке трассы между Велькой Ломницей и Попрадом на севере Словакии. Пеллегрини направлялся на выездное заседание правительства в Кежмароке. В салоне автомобиля также находились сотрудники охраны политика.

В настоящее время не известно, пострадало ли в ДТП само животное.

Напомним, ранее сообщалось о серьезной дорожной аварии в центре Киева: автокран с отказавшими тормозами раздавил около 20 автомобилей.

 

Автор: Тимур Румянцев
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