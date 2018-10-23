Эрдоган рассказал, как готовилось убийство журналиста Хашукджи в саудовском консульстве

Анкара, 23 октября. Турция уверена, что обозревателя The Washington Post Джамаля Хашукджи убили в консульстве Саудовской Аравии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции официально заявил об установлении факта убийства. Он отметил, что убийство журналиста было тщательно спланировано.

«Мы точно знаем, что Джамаль Хашукджи был убит в консульстве Саудовской Аравии», — сказал Эрдоган, обращение которого транслировал телеканал NTV.

За день до смерти журналиста в Стамбул прибыли три группы саудовских подданных. По словам Эрдогана, они проследовали в генконсульство Саудовской Аравии, а также поехали на разведку в Белградский лес и провинцию Ялова.

После убийства некий человек пытался выдать себя за Джамаля Хашукджи. Самозванец оделся в одежду убитого журналиста, надел накладную бороду, покинул Турцию и направился в Эр-Рияд. Разоблачить подмену помогли кроссовки.

Ранее стало известно, что фрагменты тела Джамаля Хашукджи обнаружили в колодце на территории резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле. Официального подтверждения пока не поступало, пишет Infox.Ru.

20 октября СМИ Саудовской Аравии заявили о том, что Хашукджи мертв. По данным генпрокурора Эр-Рияда, к смерти привела ссора с сотрудниками дипмиссии. Задержаны 18 человек, их допрашивают следователи.