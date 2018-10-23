Мотоцикл «Урал» оборудовали специальным дроном

Москва, 23 октября. Североамериканское представительство Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) выпустила специальную версию мотоцикла «Урал» с дроном в коляске.

Мотоцикл рассчитан на путешествия по бездорожью. Модель получила название Air Limited Edition.

Как сообщает «Свободная пресса» в передней части коляски имеется отсек для дрона. Он напечатан на 3D-принтере. В мотоцикле также установлен USB-порт для зарядки устройства, а также ветровой конус, при помощи которого можно определять силу и направление ветра.

Основный рынок сбыта таких моделей — это США. В этой стране планируется выпустить 40 экземпляров мотоцикла. Ориентировочная стоимость модели — 17 999 долларов.