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Путин присвоил «Сириусу» статус «научной долины»

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Путин присвоил «Сириусу» статус «научной долины»

Москва, 23 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал создание инновационного научно-технологического центра на территории образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка в Сочи. Впоследствии центр получит статус «научной долины».

К марту 2019 года «Сириус» планирует обратиться в правительство с пакетом документов, необходимых для присвоения этого статуса.

Научно-технический центр площадью около 40 га будет выстроен по аналогии с Технологической долиной МГУ. Центру передадут еще несколько олимпийских объектов, среди которых крытый конькобежный центр «Адлер-Арена», сообщает РБК.

Напомним, ранее Путин заявил, что центр «Сириус» может оказать поддержку одаренным школьникам и студентам при трудоустройстве.
 

Автор: Тимур Румянцев
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