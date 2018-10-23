Путин присвоил «Сириусу» статус «научной долины»

Москва, 23 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал создание инновационного научно-технологического центра на территории образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка в Сочи. Впоследствии центр получит статус «научной долины».

К марту 2019 года «Сириус» планирует обратиться в правительство с пакетом документов, необходимых для присвоения этого статуса.

Научно-технический центр площадью около 40 га будет выстроен по аналогии с Технологической долиной МГУ. Центру передадут еще несколько олимпийских объектов, среди которых крытый конькобежный центр «Адлер-Арена», сообщает РБК.

Напомним, ранее Путин заявил, что центр «Сириус» может оказать поддержку одаренным школьникам и студентам при трудоустройстве.

