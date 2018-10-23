Генпрокуратура РФ не получала ни единого запроса из Британии по «делу Скрипалей»

Москва, 23 октября. Генеральная прокуратура России не получала ни единого запроса от британской стороны по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом во вторник заявил журналистам официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Недавно в Британии пояснили, что они не посылали никакой информации по «делу Скрипалей», поскольку Генпрокуратура не ответила на их запрос», — указал Куренной.

Он подчеркнул, что ведомство не получало ни единого запроса по этому делу из Британии. Также он напомнил, что Генпрокуратура России систематически посылала запросы в Лондон, но ни одного ответа так и не последовало.

В британском городе Солсбери 4 марта этого года были обнаружены в бессознательном состоянии экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британской стороны, к отравлению россиян причастна Москва. Впрочем, Лондон, обвинив Москву, не предоставил ни единого доказательства на этот счет. РФ категорически отрицает причастность к инциденту, называя обвинения голословными и бездоказательными. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипалей» рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательной базы.

Позже Скотленд-Ярд опубликовал фотографии «подозреваемых» в отравлении Скрипалей. «Подозреваемые» Руслан Боширов и Александр Петров в интервью телеканалу RT заявили, что они обычные граждане, которые посещали Солсбери в качестве туристов. Также россияне заявили, что Лондон «ломает им жизни».