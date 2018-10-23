«Пустая болтовня»: Клинцевич отреагировал на ядерные угрозы Трампа

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным воинственным заявлением, на это раз касающимся ядерного оружия. Американский лидер в свойственной ему эмоциональной манере отметил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал, пока другие страны «не придут в себя», и особенно это касается России и Китая.

А вот как только «все придут в себя», тогда, по словам Трампа, Соединенные Штаты перестанут наращивать ядерный арсенал и приступят к его сокращению. При этом президент США вновь обвинил Россию в якобы нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«У нас столько денег, сколько нет ни у кого больше, и мы будем наращивать [свой ядерный потенциал], пока они [Россия и Китай] не придут в чувство», — заявил Трамп.

Напомним, заявление президента США прозвучало в тот момент, когда его советник по национальной безопасности Джон Болтон находится в Москве, где уже прошли его переговоры с главами Совбеза, МИД и Минобороны России. На вторник намечена встреча Болтона с президентом России Владимиром Путиным.

«Прийти в себя» пора самим Соединенным Штатам, особенно в свете переговоров эмиссара Вашингтона с руководством России, считает член комитета по безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Как отметил российский сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей, созданный Россией, Соединенными Штатами и другими членами «ядерного клуба» паритет по количеству оружия массового поражения вполне достаточен, чтобы в случае чьих-то необдуманных действий жизни на земле не было.

«Именно поэтому меня так настораживает, что лидер США с легкостью оперирует такими сильными категориями, как возможная война и ядерное оружие», — отметил Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что Москва делала и делает все возможное, чтобы такого оружия в мире становилось меньше, но реальность такова, что сегодня мы вынуждены, как говорится, держать порох сухим, и это касается в том числе наших ядерных арсеналов.

«Нужно признать, что на сегодня тот факт, что мы обладаем ядерным оружием, — это гарантия стабильности в мире. Это необходимость. Сегодня, в том числе благодаря нашей военной мощи, все понимают: разговаривать с Россией в подобном тоне, используя воинственную риторику, контрпродуктивно. Так что заявление Трампа, что России якобы надо «прийти в себя», — это, извините, пустая болтовня», — подчеркнул член комитета Совфеда по обороне.

Клинцевич обратил внимание, что хотя советник Трампа по национальной безопасности Болтон имеет репутацию жесткого «ястреба», настроенного против России, он всегда оставался разумным политиком.

«Поэтому я с надеждой воспринял информацию о его переговорах с главами Совета Безопасности, МИД и Минобороны России. И, конечно, особые надежды я возлагаю на переговоры Болтона с президентом РФ, — отметил Клинцевич. — Пока, насколько я вижу, со стороны США предпринимаются попытки Россию, как говорится, «нагнуть». Но наш президент неоднократно заявлял, что Россию невозможно ни «нагнуть», ни напугать, ни, тем более, победить. С Россией можно только договариваться. Очень надеюсь, что после сегодняшних встреч в Москве риторика и подходы Вашингтона поменяются», — подчеркнул Франц Клинцевич.

По словам парламентария, прозвучавшее ранее заявление президента США, что Россия якобы нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, абсолютно не соответствует действительности.

«Именно Соединенные Штаты нарушили договор о РСМД, поэтому Россия просто вынуждена была реагировать», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией под предлогом, что Москва якобы нарушает соглашение.